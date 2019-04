Forte mobilisation contre l’extradition vers la Chine

Hong Kong — Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans les rues de Hong Kong dimanche pour protester contre un projet du gouvernement local d’autoriser les extraditions vers la Chine continentale. Il s’agit d’une des manifestations les plus importantes à y être organisée depuis plusieurs années, avec 22 000 participants, selon la police. En vertu du principe « un pays, deux systèmes » ayant présidé à sa rétrocession, Hong Kong bénéficie actuellement d’un système juridique distinct de celui de la Chine, mais Hong Kong a annoncé plus tôt cette année un projet pour réviser ses règles d’extradition et permettre « au cas par cas » le transfert de fugitifs en Chine continentale pour la première fois. Très contesté en raison de l’opacité du système judiciaire de la Chine, qui applique la peine capitale, le projet est soumis au Parlement local.