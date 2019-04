Kim Jong-un supervise le test d’une nouvelle arme tactique

Photo: KCNA via Agence France-Presse

Séoul — Le leader nord-coréen, Kim Jong-un, a supervisé le tir d’essai d’une nouvelle « arme tactique guidée », ont annoncé jeudi les médias d’État nord-coréens. Cet essai a permis de vérifier le fonctionnement du « système particulier de guidage en vol et le chargement d’une puissante ogive », a affirmé l’agence officielle KCNA. Kim Jong-un a qualifié ce test d’important « pour accroître la puissance de combat de l’Armée populaire » nord-coréenne, selon la même source. Cette annonce est faite alors que le Center for Strategic and International Studies, un organisme américain, a fait état mercredi d’un regain d’activité sur le principal site nucléaire nord-coréen, signe d’une possible reprise par Pyongyang de son programme d’armement atomique.