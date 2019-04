Le Pakistan accuse l’Inde de prévoir une «agression»

Islamabad a accusé dimanche l’Inde de préparer une nouvelle « agression » contre le Pakistan, une déclaration jugée par New Delhi « irresponsable et absurde », alors que les deux voisins ont engagé en février de premiers combats aériens depuis des décennies. « Nous disposons d’informations fiables selon lesquelles l’Inde a mis en place un nouveau plan, qui est en cours d’élaboration […]. D’après nos informations, cette action peut se tenir entre le 16 et le 20 avril », a déclaré le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Shah Mehmood Qureshi. Ces propos semblent « être un appel aux terroristes situés au Pakistan pour qu’ils lancent une attaque terroriste en Inde », a déclaré de son côtéle ministère indien des Affaires étrangères.