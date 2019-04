Népal: une tempête fait au moins 27 morts

Photo: Niranjan Shrestha Associated Press

Bara — Au moins 27 personnes ont été tuées et plus de 600 blessées lors d’une soudaine tempête qui a frappé dimanche le sud du Népal, ont indiqué lundi les autorités. Un puissant orage a balayé dimanche soir le district rural de Bara (au sud de Katmandou) et ses alentours. Des villages entiers ont été soufflés. D’après le météorologue Min Kumar Aryal, cette tempête mortelle résulte d’un phénomène que le Népal était incapable de prévoir, faute d’équipement spécialisé. Les hôpitaux locaux faisaient face lundi à un afflux de blessés en provenance des zones affectées par le sinistre. Le premier ministre, Khadga Prasad Sharma Oli, a exprimé ses condoléances dans un tweet et affirmé que son gouvernement ferait de son mieux pour le traitement des blessés.