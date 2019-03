Thaïlande: accusations d’achat de voix aux élections législatives

Bangkok — L’opposition thaïlandaise a déposé des plaintes vendredi pour achat de votes par le parti de la junte au pouvoir et pour des erreurs de décompte par la commission électorale, très critiquée pour ses atermoiements quant à la publication des résultats complets des législatives de dimanche. Le parti d’opposition Future Forward accuse le parti de la junte, le Palang Pracharat, d’avoir offert des cadeaux et de l’argent à des responsables locaux pour s’assurer leurs faveurs. Le grand parti d’opposition, le Pheu Thai, assure quant à lui, dans sa plainte, que ses observateurs ont constaté plusieurs erreurs dans le décompte et des incohérences dans les résultats publiés.