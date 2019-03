Une explosion dans une usine chimique en Chine fait 44 morts

Pékin — Une explosion dans une usine chimique dans l’est de la Chine a fait 44 morts, et 90 autres personnes ont été blessées grièvement, selon les informations du gouvernement local. L’explosion, jeudi, à l’usine chimique Tianjiayi dans la ville de Yancheng, constitue l’un des pires accidents industriels depuis plusieurs années en Chine. Près de 1000 résidants avaient été escortés hors du secteur, vendredi, par mesure préventive contre des fuites ou de nouvelles explosions, a indiqué le gouvernement local. Des vitres d’édifices jusqu’à environ six kilomètres ont été fracassées par la force de l’explosion. Une enquête doit déterminer la cause de l’explosion. Des accidents industriels surviennent fréquemment en Chine en dépit des exigences du gouvernement central d’améliorer la sécurité dans les usines, les centrales et les mines.