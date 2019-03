Washington veut un désarmement total de la Corée du Nord

Washington — Les États-Unis ne veulent pas d’une dénucléarisation « progressive » de la Corée du Nord, a déclaré lundi l’émissaire américain Stephen Biegun, confirmant que Washington réclame un désarmement total et rapide en échange d’une levée des sanctions. Tout en assurant qu’il n’y avait pas de « calendrier artificiel », M. Biegun a réaffirmé que le gouvernement de Donald Trump souhaitait aboutir à cette « dénucléarisation définitive et entièrement vérifiée » d’ici « la fin du premier mandat du président », en janvier 2021. Cela inclut l’abandon des programmes d’armes chimiques et biologiques, a-t-il insisté.