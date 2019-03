L’Inde abat un drone militaire pakistanais près de la frontière

Photo: Ariel Schalit Archives Associated Press

New Delhi — L’armée de l’Air indienne a abattu lundi un drone militaire pakistanais qui aurait franchi la frontière entre les deux pays. Un chasseur Sukhoi-30 indien a tiré un missile sur le drone près de Bikaner, dans l’État indien du Rajasthan, près de la frontière avec le Pakistan, ont précisé des médias indiens, citant des sources anonymes. Le 27 février, un drone pakistanais a été abattu en tentant de franchir la frontière, selon l’agence de presse Press Trust of India. L’incident de lundi n’a suscité aucune réaction officielle d’un côté ni de l’autre. L’Inde et le Pakistan ont connu un regain de tensions à la suite d’un attentat au Cachemire indien le 14 février, revendiqué par le groupe islamiste Jaish-e-Mohammed et qui a coûté la vie à 40 paramilitaires indiens.