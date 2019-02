Donald Trump rejoint Kim Jong-un à Hanoï pour un nouveau sommet

Hanoï — Donald Trump a rejoint mardi soir à Hanoï Kim Jong-un pour une deuxième rencontre centrée sur la dénucléarisation de la Corée du Nord, abordée en termes très vagues lors de leur précédent sommet. La capitale vietnamienne accueillera mercredi et jeudi ce nouveau rendez-vous entre le dirigeant nord-coréen et le président américain, sur lequel très peu de détails ont été communiqués. « Merci à tout le monde pour cet accueil formidable à Hanoï », a écrit sur Twitter M. Trump peu après son arrivée. « Des foules énormes et tant d’amour ! » a-t-il ajouté. En juin, à Singapour, Kim Jong-un s’était engagé à « travailler vers la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne ». Mais cette formulation vague et l’absence d’avancées concrètes ont rendu sceptiques nombre d’observateurs.