Bangladesh: immense incendie nourri par des produits chimiques

Photo: Munir Uz Zaman Agence France-Presse

Au moins 70 personnes ont péri au Bangladesh dans un gigantesque incendie qui a ravagé mercredi soir des immeubles d’habitation dans le quartier de Chawkbazar, l’un des plus anciens et des plus densément peuplés de la capitale, Dacca. D’après les pompiers, le feu pourrait être parti d’une bonbonne de gaz dans un immeuble avant de s’étendre en un clin d’œil aux bâtiments adjacents au contact de stocks de substances chimiques. Ces dernières, destinées à la fabrication de produits domestiques comme des déodorants, étaient illégalement entreposées au milieu d’appartements habités. « Les explosions étaient si fortes que c’était comme une guerre. Les barils chimiques explosaient dans les étages supérieurs et des boules de feu tombaient dans les rues », a raconté Haji Mohammad Salahuddin, un habitant du voisinage, grièvement blessé. Les incendies et effondrements de bâtiments sont fréquents au Bangladesh, pays pauvre d’Asie du Sud, notamment au sein de son importante industrie textile, en raison du non-respect fréquent des mesures et normes de sécurité.