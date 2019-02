Des exemptions humanitaires aux sanctions à la Corée du Nord

Photo: Ahn Young-joon Associated Press

New York — Les États-Unis ont récemment accepté d’accorder davantage d’exemptions en matière humanitaire aux sanctions de l’ONU imposées à la Corée du Nord, alors qu’un second sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un doit avoir lieu prochainement. En 2018, plusieurs demandes d’exemptions ont été bloquées par Washington. Au cours des dernières semaines cependant, les États-Unis ont donné leur feu vert à huit demandes portant sur des pompes solaires, de la plomberie, du lait, des pneus de tracteur ou des trampolines pour enfants. L’aide humanitaire ne doit pas être touchée par la pression exercée sur Pyongyang pour lui faire arrêter son programme nucléaire. Une autorisation de l’ONU est nécessaire pour chaque exemption.