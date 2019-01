Au moins 65 morts dans une attaque talibane

Ghazni — Une attaque revendiquée par les talibans contre une base des services de renseignement afghans a tué lundi au moins 65 personnes, majoritairement des recrues en formation, portant un nouveau coup dur à des forces de sécurité afghanes déjà aux prises avec de lourdes pertes. Un véhicule militaire Humvee, volé et « rempli d’explosifs », a explosé à l’entrée du centre de formation des services de renseignement à Maidan Shar, chef-lieu de la province de Wardak. Les talibans ont immédiatement revendiqué l’attaque via la messagerie WhatsApp. Malgré des pourparlers de paix en cours pour tenter de mettre un terme à dix-sept années de conflit, des combats se déroulent quotidiennement dans de nombreuses parties du territoire entre les insurgés et les forces de sécurité.