Vers un second sommet entre les États-Unis et la Corée du Nord?

Washington — Le président américain, Donald Trump, a annoncé samedi qu’un pays — sans le nommer — avait été choisi pour son second sommet fin février avec le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un. Le Vietnam a confirmé être prêt à accueillir ce nouveau tête-à-tête, après le premier, historique, du 12 juin 2018 à Singapour. La Thaïlande et la Mongolie sont également évoquées. « Nous avons enregistré de grands progrès sur le plan de la dénucléarisation » de la Corée du Nord, a par ailleurs assuré M. Trump samedi. À Singapour, le tout premier sommet entre un président américain en exercice et un héritier de la dynastie de Kim au pouvoir en Corée du Nord avait débouché sur l’engagement du dirigeant nord-coréen pour une « dénucléarisation complète de la péninsule coréenne ». Mais depuis pratiquement aucune avancée concrète n’a été enregistrée.