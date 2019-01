Bangladesh: des centaines d’ouvriers du textile licenciés après la grève

Dacca — Les ateliers textiles du Bangladesh, qui produisent des vêtements pour nombre de marques occidentales, ont licencié des centaines d’ouvriers à la suite de grèves et heurts pour réclamer de meilleurs salaires, ont indiqué mercredi la police et les syndicats. Le Bangladesh est le deuxième exportateur mondial de vêtements après la Chine et ambitionne de développer encore ce secteur pour en faire une industrie pesant 50 milliards de dollars par an d’ici 2023, contre environ 30 milliards actuellement. Quelque 4500 usines emploient quatre millions de travailleurs. Après plus d’une semaine de débrayage et de manifestations, le mouvement a pris fin cette semaine après des augmentations de salaires intermédiaires.