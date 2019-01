Myanmar: les deux journalistes de nouveau condamnés en appel à sept ans de prison

Rangoon — Deux reporters myanmairais de Reuters, qui enquêtaient sur un massacre de musulmans rohingyas par l’armée, ont été de nouveau condamnés vendredi en appel à sept ans de prison, un jugement qui devrait encore attiser les tensions entre le Myanmar et la communauté internationale. « Le verdict qui a été rendu en première instance n’était pas erroné et était conforme aux lois en vigueur », a déclaré le juge Aung Naing de la Haute Cour de justice de la région de Rangoon. « Cette décision montre bien que la liberté de la presse est en grand danger au Myanmar», a réagi l’avocat des reporters, Than Zaw Aung. Wa Lone et Kyaw Soe Oo sont accusés de s’être procuré des documents classifiés. Leur défense peut encore se pourvoir devant la Cour suprême.