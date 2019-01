Kim Jong-un promet «des résultats» de son prochain sommet avec Trump

Kim Jong-un a promis de faire en sorte que son deuxième sommet avec Donald Trump débouche sur des « résultats » qui répondront aux attentes de la communauté internationale, selon un compte rendu de la visite à Pékin du dirigeant nord-coréen diffusé jeudi par l’agence Chine nouvelle.

Lors d’un entretien mardi avec M. Kim, le président chinois Xi Jinping a de son côté appelé la Corée du Nord et les États-Unis à « faire un pas l’un vers l’autre », soulignant qu’une « rare chance historique » s’offrait pour parvenir à un règlement politique dans la péninsule coréenne, selon l’agence de presse officielle chinoise.

Simultanément, l’agence officielle nord-coréenne KCNA a annoncé que M. Kim avait fait part à M. Xi de « sa préoccupation en raison de l’impasse créée dans le processus d’amélioration des relations entre les États-Unis et la RPDC et dans les discussions sur la dénucléarisation ».

« La position de principe » de Pyongyang visant à « parvenir à une solution pacifique par le dialogue reste inchangée », a déclaré M. Kim selon KCNA.

L’homme fort de Pyongyang a regagné son pays jeudi après une visite surprise en Chine. Comme à l’habitude, Pékin a attendu qu’il ait quitté le pays pour dévoiler le contenu de ses entretiens avec les dirigeants chinois.

Cette visite — la quatrième en moins d’un an — s’est déroulée alors qu’un deuxième sommet Kim-Trump est en préparation à une date et dans un lieu inconnus, après la rencontre historique de Singapour en juin dernier entre le dirigeant nord-coréen et le président des États-Unis.

De l’avis des experts, Pékin et Pyongyang ont cherché lors de cette visite à rapprocher leurs positions avant le nouveau rendez-vous prévu avec l’hôte de la Maison-Blanche.

Les discussions entre Pyongyang et Washington sur l’arsenal nucléaire nord-coréen sont dans l’impasse depuis Singapour. Les États-Unis martèlent que les sanctions doivent rester en place tant que le Nord n’aura pas renoncé à ses armes nucléaires, alors que Pyongyang exige leur allégement immédiat. La Chine voudrait également que la communauté internationale assouplisse ces sanctions.

La Corée du Nord « continuera à adhérer à sa position en faveur de la dénucléarisation et d’un règlement de la question de la péninsule coréenne par le dialogue et les consultations », a déclaré Kim Jong-un, selon des propos rapportés par l’agence chinoise au style indirect.

Mais le sens que donne Pyongyang au concept de « dénucléarisation de la péninsule » notamment pose problème si cela doit s’accompagner d’un départ des troupes américaines basées en Corée du Sud.

Aucun traité de paix n’a été signé au terme du conflit coréen (1950-53), la péninsule restant divisée entre deux États techniquement en guerre.

« M. Kim a émis l’espoir que les parties en présence attachent une grande importance aux préoccupations légitimes de la Corée du Nord et y répondent positivement, tout en travaillant ensemble à une solution globale de la question de la péninsule coréenne », a poursuivi Chine nouvelle.

Après avoir échangé menaces et insultes, MM. Kim et Trump ont amorcé un réchauffement spectaculaire au début de l’an dernier.

La Chine, principale alliée du régime nord-coréen, s’est également rapprochée de Pyongyang après avoir appliqué à son encontre les sanctions internationales. M. Kim s’est rendu à quatre reprises en Chine depuis mars alors qu’il n’avait jamais rencontré le président chinois depuis son arrivée au pouvoir au début de la décennie.

La Chine « soutient la tenue de sommets entre la Corée du Nord et les États-Unis qui aboutissent à des résultats », a déclaré Xi Jinping, appelant à des concessions de part et d’autre. « La Chine espère que la Corée du Nord et les États-Unis feront un pas l’un vers l’autre », a-t-il dit.

Kim Jong-un a déclaré que « son pays ferait en sorte que le deuxième sommet entre les dirigeants de la Corée du Nord et des États-Unis débouche sur des résultats qui seront salués par la communauté internationale », selon Chine nouvelle.

Le numéro un nord-coréen a salué « le rôle important » joué par la Chine dans l’apaisement de la tension en Corée depuis l’an dernier, selon la même source.