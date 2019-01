Une jeune Saoudienne demandeuse d’asile placée «sous la protection» du HCR en Thaïlande

Une jeune Saoudienne demandeuse d’asile, arrêtée dimanche à l’aéroport de Bangkok, a été placée sous la protection du Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR) de l’ONU, a indiqué lundi un haut responsable thaïlandais, après une forte mobilisation des réseaux sociaux autour de son arrestation.

Rahaf Mohammed al-Qunun, 18 ans, a été « autorisée à rester » en Thaïlande et a quitté dans la soirée l’aéroport international de Bangkok avec des représentants du HCR, a déclaré à la presse le chef de la police de l’immigration thaïlandaise, Surachate Hakparn.

« Elle est maintenant sous la protection du HCR et nous avons également envoyé la sécurité thaïlandaise pour aider à prendre soin (d’elle) », a expliqué le haut gradé, précisant que la jeune femme avait informé les représentants du HCR de sa volonté « de rester en Thaïlande encore un moment pendant qu’elle demande l’asile à un pays tiers ».

« Si elle ne veut pas partir, elle ne sera pas renvoyée contre son gré », avait-il assuré auparavant devant des journalistes de la presse internationale venus en nombre à l’aéroport. Selon lui, le HCR doit statuer sur son cas « d’ici cinq jours », ce qui n’a pas été confirmé.

De son côté, Rahaf Mohammed Al-Qunun a assuré, dans un tweet, qu’elle se sentait en sécurité « sous la protection de HCR avec l’accord des autorités thaïlandaises », ajoutant que son passeport lui avait été restitué.

Hey I'm Rahaf. My father just arrived as I heard witch worried and scared me a lot and I want to go to another country that I seek asylum in

But at least I feel save now under UNHCR protection with the agreement of Thailand authorities. And I finally got my passport back pic.twitter.com/pQER7HDVi7