Myanmar: 13 policiers tués dans des attaques de rebelles bouddhistes

Rangoon — Treize policiers birmans ont été tués et neuf blessés, vendredi, dans des attaques de l’Armée d’Arakan (AA), la guérilla bouddhiste dans l’État de Rakhine, selon un bilan officiel. Dans la matinée, le jour même de l’Indépendance birmane, 350 combattants de l’AA ont donné l’assaut à quatre commissariats de police, a annoncé le bureau du commandant en chef de l’armée myanmaraise. De son côté, la guérilla a déploré sur Facebook trois morts et « plusieurs blessés » dans ses rangs. Les rebelles luttent pour une plus grande autonomie pour la population bouddhiste de ce territoire de l’ouest du Myanmar, où les violences ont déjà forcé depuis août 2017 plus de 700 000 musulmans rohingyas à fuir au Bangladesh.