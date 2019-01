La Chine teste une mégabombe non nucléaire

Pékin — La Chine a testé sa plus puissante bombe non nucléaire, selon un média d’État, qui l’a surnommée « la version chinoise de “la mère de toutes les bombes” », en référence à un engin américain largué en Afghanistan. Le fabricant étatique d’armement Norinco a publié sur son site Internet une vidéo qui montre durant quelques secondes le largage d’une bombe. Celle-ci vient s’écraser sur une prairie, avant de produire une gigantesque boule de feu et un panache de fumée noire. C’est un bombardier chinois H-6K qui a réalisé le largage de cette bombe, dont « la puissance n’est inférieure qu’à celle des armes nucléaires », selon la même source. Ni Norinco ni Chine nouvelle n’ont cependant fourni de précisions sur la date ou le lieu de l’explosion, ni sur son rayon d’action.