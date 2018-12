Kim Jong-un promet plus de rencontres avec la Corée du Sud

Séoul — Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, a promis, dans une lettre inhabituelle adressée au gouvernement sud-coréen, de rencontrer « souvent » en 2019 son homologue Moon Jae-in pour débattre de la dénucléarisation de la péninsule, a révélé dimanche le bureau du président Moon. Le leader nord-coréen a rencontré son homologue sud-coréen trois fois en 2018 : deux fois à Panmunjeom, village frontalier entre les deux pays, et une fois à Pyongyang, la capitale nord-coréenne. Lors de cette dernière visite en septembre, Kim Jong-un avait promis de venir lui aussi visiter la capitale sud-coréenne, Séoul, « le plus vite possible », lançant des rumeurs selon lesquelles il s’y rendrait avait la fin de l’année. Mais le voyage n’a toujours pas eu lieu. Les deux pays voisins sont, sur le papier, toujours en guerre, puisque la guerre de Corée (1950-1953) s’était achevée avec un cessez-le-feu et non un traité de paix.