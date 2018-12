Pakistan: l’ex-président Zardari sommé de ne pas quitter le territoire

Islamabad — L’ancien président pakistanais Asif Ali Zardari, soupçonné de blanchiment d’argent, s’est vu interdire tout déplacement à l’étranger, a indiqué jeudi le ministre de l’Information du Pakistan, Fawad Chaudhry. Cette décision concerne également 171 autres personnes. M. Zardari, actuel coprésident du parti d’opposition Pakistan People’s Party et président entre 2008 et 2013, fait depuis longtemps l’objet de soupçons de corruption. M. Chaudhry avait indiqué plus tôt cette semaine qu’une commission d’enquête avait découvert la preuve que M. Zardari aurait blanchi de l’argent via de fausses sociétés et comptes bancaires. Mais l’intéressé a rejeté les accusations, s’en prenant à son tour au gouvernement d’Imran Khan.