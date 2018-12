Tsunami en Indonésie: le bilan passe à 429 morts

Le bilan du tsunami qui a frappé l'Indonésie ce week-end s'est alourdi pour atteindre mardi 429 morts, a annoncé l'agence de gestion des catastrophes du pays.



Selon le porte-parole de l'agence, Sutopo Purwo Nugroho, le désastre a aussi fait 128 disparus et 1459 blessés.



Les vagues géantes se sont abattues sur la côte ouest de l'île de Java et la côte sud de l'île de Sumatra samedi soir à la suite de l'éruption du volcan Anak Krakatau, situé sur une île dans le détroit de la Sonde. Des centaines de soldats et de bénévoles ont passé au peigne fin les plages encombrées de débris à la recherche de victimes ou de survivants.



Il s'agit du deuxième tsunami à survenir en Indonésie cette année après celui causé par un tremblement de terre qui avait fait plus de 2100 morts en septembre sur l'île de Sulawesi.