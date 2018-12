Ottawa demande à la Chine la libération des deux Canadiens

Ottawa — Après avoir adopté le ton diplomatique face à l’arrestation de deux Canadiens par la Chine il y a dix jours, la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a officiellement demandé vendredi la « libération immédiate » des deux hommes. La ministre a indiqué que son gouvernement était « profondément préoccupé par l’arrestation » et « la détention arbitraire » de Michael Kovrig et Michael Spavor plus tôt ce mois-ci par les autorités chinoises. MM. Kovrig et Spavor ont été interpellés « pour des raisons de sécurité nationale » après l’arrestation de Meng Wanzhou, une dirigeante de la société chinoise Huawei Technologies, par les autorités canadiennes à Vancouver.