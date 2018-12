Japon: une explosion blesse une quarantaine de personnes

Tokyo — Quarante-deux personnes ont été blessées dimanche soir dans l’explosion d’un restaurant à Sapporo, sur l’île septentrionale japonaise de Hokkaido, a indiqué la police locale. Selon l’agence de presse Kyodo et la chaîne de télévision publique NHK, l’explosion a provoqué des incendies et l’effondrement de bâtiments avoisinants. « Il y a 42 blessés », mais pas de mort, a déclaré à l’AFP un responsable de la police de la région de Hokkaido. Les autorités ont lancé une enquête sur les causes de l’explosion, a précisé le responsable de la police. Un témoin aurait déclaré avoir senti du gaz après l’explosion. Des enfants ont été blessés dans l’explosion, a déclaré l’agence de presse japonaise Jiji, citant la police.