L’OTAN redoute la création d’un califat par le groupe EI en Afghanistan

Bruxelles — Le patron de l’OTAN, Jens Stoltenberg, s’est déclaré mercredi préoccupé par le nombre élevé de victimes au sein des forces de sécurité afghanes et a dit redouter l’utilisation du pays comme une base pour les « groupes terroristes ». « Il y a un risque important que les talibans reviennent [au pouvoir] et permettent aux groupes terroristes de s’installer », a-t-il dit au cours d’une réunion des 29 pays de l’OTAN. « Nous devons garantir la sécurité de nos citoyens en évitant que l’Afghanistan devienne une plateforme pour les terroristes défaits en Irak et en Syrie. Il n’est pas question que le califat perdu par Daech (le groupe armé État islamique) en Irak et en Syrie soit rétabli en Afghanistan », a-t-il insisté. Jens Stoltenberg a plaidé pour le maintien d’une présence de l’OTAN en Afghanistan.