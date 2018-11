Yémen: un projet de résolution de l’ONU appelle à une trêve à Hodeida

New York — Un projet de résolution sur le Yémen présenté au Conseil de sécurité de l’ONU lundi appelle à une trêve dans la ville portuaire de Hodeida et donne deux semaines aux belligérants pour lever les obstacles au passage de l’aide humanitaire. La Grande-Bretagne a présenté ce projet aux 14 autres membres du Conseil, après avoir entendu vendredi le rapport d’un médiateur onusien chargé d’organiser des négociations de paix en Suède pour mettre fin à la guerre qui ravage le Yémen depuis quatre ans. Le conflit a fait quelque 10 000 morts et a entraîné la pire crise humanitaire au monde. Le projet augmenterait la pression sur la coalition de l’Arabie saoudite et des rebelles houthis soutenus par l’Iran pour qu’ils négocient un accord sur le Yémen, menacé par la famine.