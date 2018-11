Neuf leaders de la «révolte des parapluies» en procès à Hong Kong

Hong Kong — Un nouveau procès de la « révolte des parapluies » s’ouvrira à Hong Kong lundi. Dans le box des accusés : neuf personnes tenues responsables du mouvement de contestation politique pacifique, qui remonte à l’automne 2014. Déclenchée initialement par les étudiants, la « révolte des parapluies » — un objet qui permettait de se protéger du poivre de Cayenne — avait rassemblé des centaines de milliers de personnes qui réclamaient un mode de scrutin plus démocratique que celui proposé par Pékin. Si neuf des principaux militants sont poursuivis par le ministère de la Justice, l’attention se porte surtout sur trois d’entre eux, les aînés du groupe : le professeur de droit Benny Tai, 54 ans, le pasteur anglican Chu Yiu-ming, 74 ans, et le professeur de sociologie Chan Kin-man, 59 ans. Ils risquent des peines de prison allant jusqu’à sept ans et cumulables.