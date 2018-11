En Turquie, nouvelles arrestations d’universitaires et de figures de la société civile

Istanbul — Les autorités turques ont arrêté vendredi plusieurs universitaires et figures de la société civile à Istanbul, suscitant une vague de critiques en Europe. Les personnes arrêtées sont toutes des membres ou liées à l’ONG Culture Anatolie, qui oeuvre à surmonter les différences au sein de la société turque à travers la culture et les arts et dont le président, Osman Kavala, est détenu sans procès depuis plus d’un an. Selon l’agence de presse DHA, le doyen de la Faculté de droit de l’Université Bilgi, Turgut Tarhanli, et une professeure de mathématiques de l’Université du Bosphore, Betül Tanbay, font partie des personnes arrêtées à l’aube. L’agence étatique Anadolu a précisé que 20 mandats d’arrêt ont été lancés. Parmi les personnes arrêtées figurent également la productrice et journaliste Cigdem Mater et une figure de la scène culturelle et artistique stambouliote, Asena Günal.