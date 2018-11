Bases de missiles en Corée du Nord: rien d’«anormal», assure Trump

Washington — Les États-Unis sont « parfaitement au courant » de l’existence de sites de missiles balistiques nord-coréens présentés comme secrets dans une récente étude, a assuré mardi Donald Trump. Ces informations « sont inexactes », « il n’y a rien de nouveau, et rien de tout cela n’est anormal », a lancé sur Twitter le président américain. « Encore de fausses nouvelles », a dénoncé Donald Trump, s’en prenant une fois de plus aux médias. « Je serais le premier à vous informer si les choses devaient mal tourner », a-t-il ajouté. Les chercheurs du Center for Strategic and International Studies, un cercle de réflexion de Washington, ont publié lundi cette étude qui évoque au moins 13 bases non déclarées par Pyongyang, ajoutant qu’elles pourraient être au nombre de 20. L’étude suggère que le programme balistique de la Corée du Nord se poursuit malgré les engagements de Kim Jong-un en faveur d’une dénucléarisation.