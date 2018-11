Aung San Suu Kyi perd un prix d’Amnesty

Photo: Bullit Marquez Associated Press

Londres — Amnesty International (AI) a retiré lundi à la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi le prix d’« ambassadrice de conscience », attribué en 2009, estimant qu’elle avait « trahi les valeurs qu’elle défendait autrefois ». « Nous sommes consternés de constater que vous ne représentez plus un symbole d’espoir, de courage et de défense indéfectible des droits de l’homme », a écrit le secrétaire général, Kumi Naidoo, à Aung San Suu Kyi. AI entend ainsi dénoncer les « multiples violations des droits de l’homme » observées depuis l’arrivée d’Aung San Suu Kyi à la tête du gouvernement en 2016. Plus de 700 000 Rohingyas ont fui en 2017 les exactions commises par des militaires birmans et des milices bouddhistes et se sont réfugiés au Bangladesh voisin, où ils vivent dans des campements de fortune.