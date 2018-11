Delhi dans la pollution après les pétards de Diwali

New Delhi — La police indienne a procédé à plus de 300 arrestations de fêtards ayant enfreint les restrictions des traditionnels pétards du grand festival hindou de Diwali, qui ont laissé jeudi New Delhi dans un brouillard de pollution toxique. La mégapole de 20 millions d’habitants s’est réveillée jeudi dans une grisaille toxique qui enveloppait les rues et ses monuments historiques emblématiques. Le voile de pollution était tel que, dans le ciel, le soleil apparaissait comme une sphère rouge orangé à la faible luminosité. À 8 h heure locale, l’ambassade américaine à New Delhi affichait une concentration de particules fines supérieure à 1000 microgrammes par mètre cube d’air. L’OMS recommande de ne pas dépasser 25 en moyenne journalière.