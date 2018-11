Myanmar: le parti d’Aung San Suu Kyi perd des sièges

Rangoun — La Ligue nationale pour la démocratie (LND), le parti d’Aung San Suu Kyi, a déclaré dimanche avoir perdu samedi six circonscriptions sur treize lors d’une élection partielle considérée comme un test du soutien dont il dispose à la mi-mandat. Les résultats officiels ne sont toujours pas disponibles, mais des résultats préliminaires montrent que le parti de l’Union de la solidarité et du développement, aligné sur les militaires, a ravi trois sièges à la LND. Aung San Suu Kyi, arrivée au pouvoir en 2015, a mis fin à des décennies de junte militaire, mais son mandat a depuis été assombri par son silence autour de la crise des Rohingyas et par la condamnation à sept ans de prison de deux journalistes de Reuters qui avaient fait état du meurtre de 10 Rohingyas par les militaires.