L’Inde inaugure la plus grande statue du monde

Photo: Sam Panthaky Agence France-Presse

Barrage de Sardar Sarovar — L’Inde a inauguré mercredi la plus grande statue du monde, un monument à la connotation très politique bâti dans l’État d’origine du premier ministre nationaliste hindou, Narendra Modi. Le chef de gouvernement indien a officiellement ouvert en personne cette « statue de l’Unité » qui culmine au-dessus d’une rivière dans une région reculée du Gujarat. Deux fois grand comme la statue de la Liberté new-yorkaise, l’édifice de bronze, de béton et d’acier mesure au total 182 mètres de haut et représente Sardar Vallabhbhai Patel, l’une des figures de l’indépendance du pays, érigé en modèle par le parti au pouvoir. Une autre imposante structure prévue pour 2021 dans la baie de Bombay commémorera le roi guerrier hindou Chhatrapati Shivaji.