Sri Lanka: mobilisation pour le premier ministre démis

Colombo — Des dizaines de milliers de manifestants ont bloqué mardi le centre de la capitale sri-lankaise, Colombo, pour protester contre le congédiement du premier ministre démis Ranil Wickremesinghe. Limogé vendredi à la surprise générale par le président Maithripala Sirisena, M. Wickremesinghe dénonce son renvoi, le jugeant anticonstitutionnel, et s’accroche au pouvoir. Nommé nouveau chef de gouvernement, Mahinda Rajapakse, l’ex-président et homme fort de l’île de l’océan Indien (2005-2015), a déjà annoncé une partie de son propre gouvernement. Les deux camps marchandent ferme les défections de députés adverses dans l’éventualité d’un vote de confiance. À la fois le premier ministre, le président et la communauté internationale réclament un vote de confiance pour sortir de la crise politique.