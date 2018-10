Crise politique au Sri Lanka: crainte d’un bain de sang

Colombo — La crise politique au Sri Lanka pourrait dégénérer en « bain de sang » si le Parlement n’est pas consulté, s’est inquiété lundi son président, Maithripala Sirisena. Ce dernier a démis vendredi de ses fonctions le premier ministre, Ranil Wickremesinghe, et nommé à sa place l’ex-homme fort de l’île, Mahinda Rajapakse. Jugeant son renvoi inconstitutionnel, M. Wickremesinghe se maintient cependant au pouvoir et refusait toujours lundi de quitter sa résidence officielle. Il réclame un vote de confiance au Parlement, mais le président a suspendu l’Assemblée jusqu’au 16 novembre. La police a par ailleurs annoncé lundi l’arrestation du ministre du Pétrole, Arjuna Ranatunga. Ses gardes du corps ont ouvert le feu sur des partisans du président dimanche, tuant un homme et en blessant deux autres.