L’écrasement d’avion en Indonésie n’aurait fait aucun survivant

Les 189 personnes qui prenaient place à bord de l’avion du transporteur aérien Lion Air qui s’est écrasé lundi au large des côtes de l’Indonésie ont probablement toutes péri, ont prévenu lundi des secouristes indonésiens.

L’agence nationale de recherche et de sauvetage a annoncé que des restes humains, des débris et des bagages ont été repêchés. Son patron Bambang Suryo Aji, a précisé qu’on ne s’attend pas à retrouver de survivants et que les opérations se concentrent sur la récupération des corps des victimes.

Plus de 300 personnes — dont des soldats, des policiers et des pêcheurs locaux — participent aux opérations. Une dizaine d’ambulances patientent sur une plage voisine. Des photos mises en ligne par l’agence indonésienne montrent un téléphone portable écrasé, des livres, des sacs et des portions du fuselage de l’avion.

Le président indonésien Joko Widodo a ordonné une enquête complète.

Un responsable du transport aérien, Novie Riyanto, a révélé que l’avion avait reçu le feu vert pour revenir à l’aéroport de Djakarta à la demande du pilote, deux ou trois minutes après le décollage. Il a plongé dans l’océan une dizaine de minutes plus tard. Les conditions météorologiques étaient normales et il s’agissait d’un avion neuf, mais qui avait eu un problème technique lors de son vol précédent.

Lion Air avait pris possession du Boeing 737 Max 8 au mois d’août.

Lion Air a dit que l’avion devait se rendre à Pangkal Pinang, au large de Sumatra, soit un vol d’environ 70 minutes. Il transportait 181 passagers, dont un enfant et deux bébés, et huit membres d’équipage. Une vingtaine d’employés du ministère indonésien des Finances se trouvaient également à bord.