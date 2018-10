Les deux Corées et l’ONU conviennent de mesures de démilitarisation

Séoul — Les deux Corées et le commandement des Nations unies sous direction américaine ont convenu lundi de mesures de démilitarisation dès cette semaine à Panmunjom, le village frontalier entre les deux pays. Ce développement intervient au moment où le dégel diplomatique entre Séoul et Pyongyang s’affirme. « Les trois parties ont décidé d’adopter des mesures pour retirer d’ici le 25 octobre des armes à feu et des postes de garde à la zone de sécurité conjointe [JSA] », selon un communiqué du ministère sud-coréen de la Défense publié après des entretiens trilatéraux. La JSA du village frontalier de Panmunjom, est le seul secteur de la Zone démilitarisée où les deux armées rivales se font face. La frontière entre les deux pays fait 250 kilomètres de long.