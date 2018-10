Duterte rassure les Philippins: son dépistage du cancer est négatif

Manille — Le président philippin Rodrigo Duterte a annoncé que ses examens de dépistage du cancer s’étaient révélés négatifs, moins d’une semaine après avoir annoncé qu’il en attendait le résultat. La santé du chef de l’État âgé de 73 ans fait l’objet de spéculations depuis le début de sa présidence en 2016. Jamais un Philippin aussi âgé n’avait été élu à la fonction suprême. Les rumeurs avaient été relancées la semaine dernière après son absence à une réunion du gouvernement. Il avait révélé jeudi soir dans un discours qu’il avait subi une endoscopie et une coloscopie trois semaines plus tôt, et que ses médecins lui avaient prescrit de nouveaux examens. « C’est négatif. Ils avaient des soupçons alors ils ont fait des prélèvements dans l’oesophage et là », a-t-il dit mardi soir aux journalistes en désignant ses fesses. « Ils voulaient une deuxième prise. Rien de grave en fait. »