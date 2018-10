Des ONG dénoncent des restrictions imposées aux sauveteurs en Indonésie

Photo: Aaron Favila Associated Press

Palu — Plusieurs ONG ont dénoncé mardi les restrictions d’accès imposées par les autorités indonésiennes aux équipes étrangères de sauveteurs, interdites d’intervenir directement en soutien aux populations des Célèbes. Un séisme et un tsunami y ont fait quelque 2000 morts et des milliers de disparus le 28 septembre. L’agence indonésienne de gestion des catastrophes a interdit à ces équipes de procéder à des recherches de corps de victimes, envoyant le message que leur aide n’était plus requise. L’Indonésie avait initialement refusé l’aide internationale, assurant que son armée pouvait faire face à la situation. Mais devant l’ampleur du désastre, le président Joko Widodo avait accepté à contrecoeur le soutien d’ONG humanitaires internationales.