Interpol annonce la démission «avec effet immédiat» de son président chinois

L’organisation policière internationale Interpol, qui siège à Lyon, en France, a annoncé dimanche la démission « avec effet immédiat » de son président chinois Meng Hongwei, porté disparu depuis plus de dix jours et que Pékin soupçonne d’avoir « violé la loi ».

« Aujourd’hui, dimanche 7 octobre, le secrétariat général d’Interpol à Lyon, en France, a reçu la démission de M. Meng Hongwei, en tant que président d’Interpol, avec effet immédiat », selon un communiqué posté sur Twitter, quelques heures après que l’épouse du dirigeant chinois a affirmé devant la presse à Lyon que son mari était « en danger » en Chine.

