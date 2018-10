Indonésie: le bilan du violent séisme et du tsunami s’alourdit

Palu — Plus de 1000 personnes sont encore présumées disparues vendredi, une semaine après le tremblement de terre de magnitude 7,5 suivi d’un tsunami meurtrier qui a frappé l’île indonésienne des Célèbes, et dont le bilan atteint à présent 1571 morts. Les autorités craignent que beaucoup de victimes ne soient restées prisonnières du vaste complexe résidentiel gouvernemental de Balaroa, dans la banlieue de Palu, où les bâtiments ont été rasés et où la terre s’est un temps « liquéfiée ». Après des jours d’attente, l’aide internationale a commencé à arriver au compte-gouttes dans la zone où près de 200 000 personnes ont un besoin urgent d’aide humanitaire. Les voies d’accès et l’aéroport sont très endommagés et ralentissent sa progression.