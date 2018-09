Début de la campagne des législatives en Afghanistan

Photo: Rahmat Gul Associated Press

Kaboul — La campagne pour les élections législatives en Afghanistan, longtemps retardées, s’est ouverte vendredi dans un climat de crainte et de doute quant aux risques de violences et aux multiples allégations de fraude. Plus de 2500 candidats sont en lice pour le scrutin du 20 octobre, au cours duquel la Chambre basse du Parlement afghan sera entièrement renouvelée. Le vote, qui intervient avec trois années de retard, est également perçu comme une répétition générale avant l’élection présidentielle, prévue en avril prochain. Il survient en outre un mois avant une importante conférence de l’ONU à Genève, à laquelle la communauté internationale espère convaincre les pays donateurs des progrès qu’elle a obtenus en Afghanistan. Les travers de la bureaucratie, des allégations de fraude dans le processus d’inscription des électeurs, la mise en place tardive d’un système de vérification biométrique des électeurs et divers épisodes de violence ont rendu les préparatifs chaotiques. Et risquent de conduire à un résultat peu crédible.