Séisme suivi d’un tsunami en Indonésie

Photo: Agence France-Presse

Jakarta — Un puissant séisme qui a secoué vendredi l’Indonésie a provoqué un tsunami qui a fait des dizaines de morts et emporté des maisons dans au moins deux villes. Un responsable des secouristes, Sutopo Purwo Nugroho, a déclaré à la télévision locale qu’un mur d’eau d’environ trois mètres a frappé la ville de Palu, la capitale de la province centrale du Sulawesi, et Donggala, une ville plus petite. De petits villages côtiers auraient aussi été touchés. La catastrophe a rompu les communications et la tombée de la nuit complique l’évaluation de la situation. Les dirigeants indonésiens avaient lancé une alerte au tsunami immédiatement après la secousse de magnitude 7,5, avant de l’annuler peu de temps après. Le tsunami aurait frappé un peu plus tard.