L’adultère n’est plus un délit en Inde

New Delhi — La Cour suprême d’Inde a dépénalisé jeudi l’adultère dans ce pays d’Asie du Sud, où il était passible d’une peine de prison, jugeant cette loi discriminatoire envers les femmes. Un article de loi datant de l’époque coloniale britannique permettait d’infliger jusqu’à cinq ans de prison à tout homme ayant eu des relations sexuelles avec une femme mariée sans le consentement de son mari. Aux termes de cette disposition, les femmes ne pouvaient pas elles-mêmes porter plainte pour adultère ni être jugées responsables d’adultère, ce qui faisait une affaire d’hommes uniquement. La haute instance judiciaire a estimé que cette loi privait les femmes de leur dignité et de leur choix individuel et les traitait comme la propriété de leur époux.