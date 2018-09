Le Pakistan va naturaliser des Afghans et des Bangladais résidents de longue date

Karachi — Le nouveau premier ministre du Pakistan, Imran Khan, s’est engagé à accorder la citoyenneté pakistanaise à certains réfugiés afghans et immigrants bangladais présents depuis des décennies sur le territoire, ont indiqué ses services lundi. Le Pakistan est l’un des pays accueillant le plus de réfugiés au monde : environ 1,4 million d’Afghans sont présents sur son territoire, pour certains depuis l’invasion soviétique de leur pays en 1979. Quelque 250 000 Bangladais y sont également résidents, dont beaucoup sont arrivés dans le pays en 1971, lors de la guerre civile pakistanaise qui a donné lieu à la division du pays et à l’indépendance du Bangladesh. M. Khan a annoncé que le gouvernement allait naturaliser une partie de cette population, qui vit souvent dans des conditions difficiles.