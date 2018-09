Moon à Pyongyang pour aider à résoudre l’impasse sur la dénucléarisation

Le président sud-coréen, Moon Jae-in, sera à Pyongyang mardi pour aider la Corée du Nord et les États-Unis à sortir de l’impasse diplomatique. C’est le troisième sommet depuis avril entre Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un. Le sommet d’avril, dans la partie sud du village frontalier de Panmunjom, première rencontre des plus hauts dirigeants coréens en 11 ans, avait été riche en symboles. Cette fois, la demande de progrès concrets est forte : M. Moon compte « jouer le rôle de facilitateur ou de médiateur » dans le dossier nucléaire. Washington exige « une dénucléarisation définitive et entièrement vérifiée » tandis que Pyongyang veut une déclaration officielle des États-Unis pour marquer la fin de la guerre de Corée.