«Jebi», le typhon le plus puissant en 25 ans à toucher le Japon

Photo: Jiji Press Agence France-Presse

Mardi, le typhon Jebi a tué 11 personnes et en a blessé plus de 600 autres au Japon, en plus de causer d’importants dégâts matériels. Le typhon le plus violent des 25 dernières années — avec des vents de près de 220 km/h dans sa périphérie — a touché la région du Kansaï, dans l’ouest du pays, avant de continuer sa route au nord. Les autorités japonaises ont annoncé que l’aéroport régional pourrait rester fermé pendant une semaine, le temps de déblayer tous les débris causés par le cyclone tropical. Le premier ministre Shinzo Abe a promis « les efforts maximums pour traiter la situation et remettre en état les infrastructures ». Jeudi, un puissant séisme de magnitude 6,6 a frappé l’île d’Hokkaido, la plus septentrionale des îles principales du Japon, entraînant la mort de 8 personnes, et causant des glissements de terrain et des coupures de courant. Le tremblement de terre s’est produit en pleine nuit à 62 km au sud-est de la capitale régionale, Sapporo.