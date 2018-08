L’opposant russe Oudaltsov à nouveau hospitalisé

Moscou —L’opposant russe d’extrême gauche Sergueï Oudaltsov, qui a entamé il y a 13 jours une grève de la faim après avoir été condamné à 30 jours de prison, a été hospitalisé dimanche en raison d’une « aggravation de son état », a annoncé sa femme. M. Oudaltsov a été interpellé le 14 août puis jugé pour avoir brûlé des portraits de dirigeants russes au cours d’une manifestation contre le relèvement de l’âge de la retraite. Qualifiant ces poursuites d’« arbitraires », il a ensuite refusé de s’alimenter et de boire. « Je viens de le voir à l’hôpital et j’ai parlé avec les médecins qui le traitent. Il commence à souffrir d’une défaillance des reins et son corps est très déshydraté. J’espère qu’il restera quelques jours sous perfusion », a déclaré son épouse Anastasia Oudaltsova.