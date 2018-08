Un an après leur exode, l’avenir des Rohingyas reste sombre

Photo: Ed Jones Agence France-Presse

Le 25 août 2017, des attaques de postes-frontières par des rebelles rohingyas ont déclenché une vague de répression de l’armée myanmaraise à l’encontre de la minorité musulmane rohingya d’une ampleur inédite. L’ONU a même évoqué un « nettoyage ethnique ». Depuis, quelque 700 000 membres de cette communauté ont fui vers le Bangladesh voisin et se sont réfugiés dans d’immenses camps de la région de Cox’s Bazar, dans le sud-est du Bangladesh. Un an plus tard, le financement pour répondre à leurs besoins quotidiens s’amenuise et l’accord sur leur rapatriement est au point mort.