Indonésie: trois séismes frappent l’île de Lombok

Sembalum — Trois puissants séismes ont ébranlé l’île touristique de Lombok, en Indonésie, dimanche, tuant au moins cinq personnes et provoquant des pannes de courant, des glissements de terrain et des dommages, alors que l’île peine à se remettre d’un précédent tremblement de terre ayant fait plusieurs centaines de morts au début du mois d’août. Selon l’Institut d’études géologiques des États-Unis, un séisme d’une magnitude de 6,9 s’est produit dimanche soir après que deux tremblements de terre d’une magnitude respective de 5,4 et de 6,3 eurent successivement secoué l’île plus tôt dans la journée. Le 5 août, un séisme d’une magnitude de 7 avait frappé Lombok, tuant 460 personnes.